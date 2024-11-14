Во Львовской области патрульные остановили пьяного водителя на "Жигулях" без фар и окон

фото: полиция

Патрульные полицейские во Львовской области остановили 18-летнего водителя на автомобиле ВАЗ, у которого не было окон и фар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Отмечается, что водителя остановили по ориентировке. Водитель проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться, но заехал в тупик.

Полицейские провели алкотест, он показал 1,58 промилле.

"На его неисправном авто красовалась наклейка "Зато не пешком". Однако в его случае пешком - и безопаснее, и дешевле", - отметили в полиции.

18-летний водитель получил протоколы за вождение в состоянии опьянения и невыполнение требования остановки, а также постановление за отсутствие права управления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева водитель устроил ДТП, в результате которого были повреждены шесть авто. Мужчина пытался скрыться, однако его остановили местные жители и передали правоохранителям.