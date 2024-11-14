На Львівщині 23-річний водій кросовера на смерть переїхав жінку

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Смертельна ДТП сталася вчора вранці, 13 листопада, у Яворові. Загинула пенсіонерка. Водієві автівки загрожує до восьми років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами справ, близько 09:00 на вулиці Львівській автомобіль Volkswagen Tiguan наїхав на жінку-пішохода.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм літня жінка загинула на місці події", — йдеться в повідомленні.

Жертвою аварії виявилася 90-річна місцева мешканка. За кермом кросовера перебував 23-річний житель Яворівського району. Хлопця затримали.

Керманичу загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Львівській області патрульні зупинили п'яного 18-річного водія на "Жигулях" без фар і вікон.

Раніше повідомлялося, що в місті Златопіль на Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дитину.