На Львівщині 23-річний водій кросовера на смерть переїхав жінку
Смертельна ДТП сталася вчора вранці, 13 листопада, у Яворові. Загинула пенсіонерка. Водієві автівки загрожує до восьми років ув'язнення
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
За матеріалами справ, близько 09:00 на вулиці Львівській автомобіль Volkswagen Tiguan наїхав на жінку-пішохода.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм літня жінка загинула на місці події", — йдеться в повідомленні.
Жертвою аварії виявилася 90-річна місцева мешканка. За кермом кросовера перебував 23-річний житель Яворівського району. Хлопця затримали.
Керманичу загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Львівській області патрульні зупинили п'яного 18-річного водія на "Жигулях" без фар і вікон.
Раніше повідомлялося, що в місті Златопіль на Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дитину.