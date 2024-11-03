Община во Львовской области вышла из УПЦ МП после отказа священника отпевать павшего бойца ВСУ

фото: Максим Козицкий

Религиозная община села Виднив Куликовской территориальной громады на Львовщине решила разорвать отношения с Московским патриархатом и присоединиться к Православной Церкви Украины.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Решение о переходе в ПЦУ на общем собрании приняла религиозная община села Виднив.

Козицкий подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину эта религиозная община "была средоточием споров и конфликтов".

Он напомнил, что в октябре этого года местный священник отказывался совершать чин похорон военнослужащего, погибшего на войне. По словам главы ОВА, это стало катализатором процесса окончательного выхода этого общины из УПЦ МП.

Также известно, что Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Виднив, который использует религиозная община, был построен в 1738 году и является памятником архитектуры национального значения. Этот храм был последним культовым сооружением во Львовской области, которое находилось в собственности религиозной общины в единстве с московским патриархатом.

"Сейчас еще 7 религиозных общин на Львовщине остаются в юрисдикции РПЦ. Надеюсь, они как можно быстрее избавятся от этого позора", - добавил Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций, фактически запрещающий деятельность УПЦ МП, поддерживает подавляющее большинство украинцев – 80%.