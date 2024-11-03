10:04  03 ноября
В КГВА показали последствия ночной дроновой атаки по Киеву
11:42  03 ноября
В Киеве мужчина обнаружил обломок ракеты во время прогулки
14:14  03 ноября
В результате атаки дронов в Киеве повреждено здание института журналистики
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2024, 15:26

В Луцке разгорелся скандал из-за "икон" местных бизнесменов в соборе ПЦУ

03 ноября 2024, 15:26
Читайте також українською мовою
фото: misto.media
Читайте також
українською мовою

Городской голова Луцка раскритиковал решение изобразить портреты бизнесменов на стенах Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ, где сейчас ведутся реставрационные работы. Таким образом, в храме решили выразить благодарность меценатам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В частности, на стенах собора изображен портрет известного луцкого застройщика Виктора Чернухи, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудки и лидера партии "За будущее" Игоря Палицы.

Диакон и иконописец собора Юрий Гетьманчук рассказал, что росписи проводились по благословению митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Всего должны быть изображены портреты 12 человек. Первые из них были нанесены еще полгода назад. Однако некоторые из них было решено заменить, поскольку они "вызвали противоречивые отзывы".

Мэр Луцка Игорь Полищук присоединился к дискуссии вокруг портретов в соборе. Он выразил мнение, что есть "более уместные способы поблагодарить меценатов за вклад в восстановление храма".

Также Полищук рассказал, что портрет Игоря Палицы уже убрали со стены собора. По словам городского головы, об этом попросил сам Палица, когда узнал о появлении такой фрески.

Напомним, утром 1 ноября в деревянном здании Свято-Николаевской церкви УПЦ в селе Заричаны Житомирского района возник пожар.

Волынь Луцк религия церковь Палица Игорь Петрович икона
В Житомирской области горел деревянный храм
01 ноября 2024, 13:10
Суд вынес решение по делу об избиении военного священником УПЦ МП в Хмельницком
29 октября 2024, 14:06
В Киеве судили за уклонение от мобилизации члена буддийской религиозной организации: какое наказание он получил
16 октября 2024, 02:38
Все новости »
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
Оккупанты начали использовать заброшенный еще в советское время командный пункт в Севастополе
03 ноября 2024, 23:49
Юрий Игнат ответил на заявление Безуглой о том, что военных из частей ПВО отправляют в пехоту
03 ноября 2024, 18:08
Община во Львовской области вышла из УПЦ МП после отказа священника отпевать павшего бойца ВСУ
03 ноября 2024, 17:32
Дело скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы: суд до сих пор не наложил арест на изъятое имущество
03 ноября 2024, 16:58
Нацгвардейцы показали фото российского дрона, который приземлили на Киевщине с помощью пулемета
03 ноября 2024, 16:24
На границе под полом автобуса обнаружили брендовую одежду на полмиллиона гривен
03 ноября 2024, 15:55
После ракетного удара в Сумской области обнаружили неразорванные кассетные боеприпасы
03 ноября 2024, 14:58
В результате атаки дронов в Киеве повреждено здание института журналистики
03 ноября 2024, 14:14
Скандальный экс-начальник Одесского ТЦК Борисов пытался оформить себе инвалидность, — СМИ
03 ноября 2024, 13:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »