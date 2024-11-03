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Городской голова Луцка раскритиковал решение изобразить портреты бизнесменов на стенах Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ, где сейчас ведутся реставрационные работы. Таким образом, в храме решили выразить благодарность меценатам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В частности, на стенах собора изображен портрет известного луцкого застройщика Виктора Чернухи, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудки и лидера партии "За будущее" Игоря Палицы.

Диакон и иконописец собора Юрий Гетьманчук рассказал, что росписи проводились по благословению митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Всего должны быть изображены портреты 12 человек. Первые из них были нанесены еще полгода назад. Однако некоторые из них было решено заменить, поскольку они "вызвали противоречивые отзывы".

Мэр Луцка Игорь Полищук присоединился к дискуссии вокруг портретов в соборе. Он выразил мнение, что есть "более уместные способы поблагодарить меценатов за вклад в восстановление храма".

Также Полищук рассказал, что портрет Игоря Палицы уже убрали со стены собора. По словам городского головы, об этом попросил сам Палица, когда узнал о появлении такой фрески.

Напомним, утром 1 ноября в деревянном здании Свято-Николаевской церкви УПЦ в селе Заричаны Житомирского района возник пожар.