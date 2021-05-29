У Львові відкрили центр вакцинації: щеплюватимуть людей, які записались через "Дію"

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У суботу, 29 травня, у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на "Арені Львів"

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міського голови з розвитку у ЛМР Андрій Москаленко.

За його інформацією, протягом доби у цьому центрі хочуть вакцинувати понад тисячу львів’ян, які записались на щеплення через додаток "Дія". Сам центр працюватиме у вихідні з 10.00 до 19.00. Щеплення робитимуть 4 бригади позмінно.

Першими вакцинуватимуть людей, яким виповнилось вже 60 років. За попередніми даними, на вакцинацію записались понад 23 тисячі людей. Вакцинація, як і у Києві, здійснюватиметься вакциною "CoronaVac".

Окрім того, у пресслужбі Львівської ОДА наголосили, що до пункту вакцинації можливо буде доїхати безкоштовно. Щоб забезпечити зручний доїзд, із площі Євгена Петрушевича у визначені години відправлятиметься автобус, який також їздитиме та у зворотному напрямку.

За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 слідкуватимуть волонтери.

Раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.

В Одесі 30 травня почне роботу Центр масової вакцинації. Також у Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації.