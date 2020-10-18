Во Львове произошла драка во время агитации кандидата от "Народного руха"

Отец кандидата находится с травмами в больнице, авто кандидата разбили

Отец кандидата находится с травмами в больнице, авто кандидата разбили

Фото: Народный рух Львовщины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области и страницу львовского отделения "Народного руха" в Facebook.

В полиции сообщили, что на оперативную линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов к Львовского городского совета о том, что в поселке Рудно неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его автомобиль "Опель".

Правоохранители установили личности злоумышленников – местные жители в возрасте 24 и 31 год.

По факту следователи Железнодорожного отдела полиции, по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотренное санкцией статьи – до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как отметили на странице "Народного движения" инцидент произошел на встрече с избирателями их кандидата Богдана Каличака. В результате нападения отец кандидата в депутаты Львовского городского совета находится в больнице. Разбитое авто с символикой "Народного руха" также принадлежит кандидату.

Вчера не имел возможности Вам описать все, что произошло на Старом Рудно во время встречи с И.Кузьмаком и партией "Движение",... Опубликовано Народный Рух Украины Львовщина Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, На Буковине избили кандидата в мэры в Заставной.