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18 октября 2020, 11:51 1

На Буковине избили кандидата в мэры Заставны

18 октября 2020, 11:51 1
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Ярослав Цуркан обратился с соответствующим заявлением в полицию
Ярослав Цуркан обратился с соответствующим заявлением в полицию
Фото: molbuk.com
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В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на должность городского головы Заставны от "Партии Черновчан" Ярослава Цуркана.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Кандидат на должность городского головы Заставны связывает этот инцидент с его политической деятельностью и участием в выборах.

Как отметил сам пострадавший, накануне к нему позвонил неизвестный, который сообщил, что возле автозаправки в Заставне осуществляется подкуп избирателей.

Кандидат на должность мэра прибыл на место, которое назвали по телефону. Когда он вышел из машины, двое неизвестных нанесли Цуркану несколько ударов в лицо. Потом они свалили кандидата с ног и нанесли несколько ударов по телу. При этом, злоумышленники, по словам Цуркана, говорили: "тебе нужны выборы или дебаты?".

Ярослав Цуркан добавил, что обратился к правоохранителям с заявлением о совершении преступления. Следователи Заставнивского отделения полиции внесли сведения о нарушениях в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 157 – Препятствование осуществлению избирательного права.

Напомним, вчера на одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножом.

Буковина Черновицкая область Кандидат ОТГ побои выборы
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