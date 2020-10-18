На Буковине избили кандидата в мэры Заставны

Ярослав Цуркан обратился с соответствующим заявлением в полицию

Ярослав Цуркан обратился с соответствующим заявлением в полицию

Фото: molbuk.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Кандидат на должность городского головы Заставны связывает этот инцидент с его политической деятельностью и участием в выборах.

Как отметил сам пострадавший, накануне к нему позвонил неизвестный, который сообщил, что возле автозаправки в Заставне осуществляется подкуп избирателей.



Кандидат на должность мэра прибыл на место, которое назвали по телефону. Когда он вышел из машины, двое неизвестных нанесли Цуркану несколько ударов в лицо. Потом они свалили кандидата с ног и нанесли несколько ударов по телу. При этом, злоумышленники, по словам Цуркана, говорили: "тебе нужны выборы или дебаты?".



Ярослав Цуркан добавил, что обратился к правоохранителям с заявлением о совершении преступления. Следователи Заставнивского отделения полиции внесли сведения о нарушениях в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 157 – Препятствование осуществлению избирательного права.

Напомним, вчера на одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножом.