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18 октября 2020, 13:16

На Черниговщине произошел конфликт в штабе кандидата в депутаты Верховной рады по 208 округу

18 октября 2020, 13:16
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По факту инцидента открыто уголовное производство
По факту инцидента открыто уголовное производство
Фото: Нацполиция Украины
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Полиция получила ряд сообщений от обеих сторон конфликта в избирательном штабе одного из кандидатов в народные депутаты в г. Бахмач Черниговской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области.

Сообщение о конфликтной ситуации в районном штабе кандидата в народные депутаты Украины по 208 избирательному округу в г. Бахмач поступили в полицию с небольшим интервалом.

Правоохранители опросили участников конфликта, каждый из которых изложил свою версию развития событий: одна сторона заявила о подкупе избирателей, другая – о том, что в их помещение была подброшена полиграфия с признаками черного пиара.

Полицейские также изъяли видеозаписи и ряд вещественных доказательств.

Следователь полиции открыл по факту инцидента уголовное производство по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 16 октября на Черниговщине обстреляли авто кандидата в мэры Прилук .

выборы полиция штаб депутат Черниговская область Кандидат Бахмач
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