На Черниговщине произошел конфликт в штабе кандидата в депутаты Верховной рады по 208 округу
Полиция получила ряд сообщений от обеих сторон конфликта в избирательном штабе одного из кандидатов в народные депутаты в г. Бахмач Черниговской области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области.
Сообщение о конфликтной ситуации в районном штабе кандидата в народные депутаты Украины по 208 избирательному округу в г. Бахмач поступили в полицию с небольшим интервалом.
Правоохранители опросили участников конфликта, каждый из которых изложил свою версию развития событий: одна сторона заявила о подкупе избирателей, другая – о том, что в их помещение была подброшена полиграфия с признаками черного пиара.
Полицейские также изъяли видеозаписи и ряд вещественных доказательств.
Следователь полиции открыл по факту инцидента уголовное производство по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, 16 октября на Черниговщине обстреляли авто кандидата в мэры Прилук .