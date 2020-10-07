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07 октября 2020, 18:46 3

В Киеве перенесут школьные каникулы из-за выборов: названы даты

07 октября 2020, 18:46 3
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Учебные заведения должны соблюдать все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни.
Учебные заведения должны соблюдать все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни.
Рixabay
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В Киеве перенесут осенние школьные каникулы, которые планировались в период с 26 октября по 1 ноября. Теперь отдых сместили на неделю раньше - с 21 по 28 октября.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в документе, разосланном начальникам управлений образования в райадминистрациях.

Причинами переноса каникул называют эпидемию коронавируса, а также проведение местных выборов, которые должны пройти 25 октября.

"С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов... предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно", - говорится в сообщении.

В документе подчеркнули, что учебные заведения должны соблюдать все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам уже заявлял, что школьники могут уйти на внеплановые каникулы из-за местных выборов.

коронавирус выборы Киев школы каникулы
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