В Киеве перенесут школьные каникулы из-за выборов: названы даты
В Киеве перенесут осенние школьные каникулы, которые планировались в период с 26 октября по 1 ноября. Теперь отдых сместили на неделю раньше - с 21 по 28 октября.
Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в документе, разосланном начальникам управлений образования в райадминистрациях.
Причинами переноса каникул называют эпидемию коронавируса, а также проведение местных выборов, которые должны пройти 25 октября.
"С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов... предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно", - говорится в сообщении.
В документе подчеркнули, что учебные заведения должны соблюдать все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам уже заявлял, что школьники могут уйти на внеплановые каникулы из-за местных выборов.