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23 вересня 2020, 14:45 4

На Львівщині припинили розкрадання ресурсів з нафтопроводу "Дружба"

23 вересня 2020, 14:45 4
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Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину
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Сьогодні, 23 вересня, в одному з селищ Стрийського району біля складського приміщення правоохоронці виявили автоцистерну «Вольво», у яку за допомогою електромоторів високого тиску та іншого обладнання закачувалось близько 150 тонн сирої нафти.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області.

Попередньо встановлено, що зловмисники, зробивши врізку у нафтопровід "Дружба", який проходить територією району, викрадали сиру нафту, яку в подальшому перекачували в автоцистерни та перевозили у місце призначення.

Досудове розслідування, відкрите за ч.2 ст.292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України, триває.

Призначені експертизи, правоохоронці встановлюють обставини та усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, на Львівщині посадовці привласнили 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень.

крадіжка кримінальна справа поліція Львівщина нафта
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