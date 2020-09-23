В Днепре через интернет-магазин продавали психотропы из России

Наркотики реализовали под видом БАДов и таблеток для похудения

Наркотики реализовали под видом БАДов и таблеток для похудения

Фото: Нацполиция

Сбытом запрещенных препаратов занимались мужчина и женщина. 48-летняя женщина выполняла роль менеджера интернет-магазина и предлагала клиентам купить препараты для лечения различных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал "лекарства" по всей Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Лекарственные препараты содержали в своем составе психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал" и были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации ", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартирах, гаражах и автомобилях участников группы изъято 1,5 тыс. таблеток, свыше 300 ампул, конволюты и коробки с лекарственными средствами, которые содержат психотропные вещества и оборот которых в Украине ограничен. Также правоохранители нашли и почти полмиллиона гривен, полученные от продажи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.