09:44  23 сентября
В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19
08:46  23 сентября
Закон о столице не примут до местных выборов - Разумков
08:14  23 сентября
Ситуация на Донбассе: на всех участках наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 12:46 3

В Днепре через интернет-магазин продавали психотропы из России

23 сентября 2020, 12:46 3
Читайте також українською мовою
Наркотики реализовали под видом БАДов и таблеток для похудения
Наркотики реализовали под видом БАДов и таблеток для похудения
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Сбытом запрещенных препаратов занимались мужчина и женщина. 48-летняя женщина выполняла роль менеджера интернет-магазина и предлагала клиентам купить препараты для лечения различных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал "лекарства" по всей Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Лекарственные препараты содержали в своем составе психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал" и были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации ", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартирах, гаражах и автомобилях участников группы изъято 1,5 тыс. таблеток, свыше 300 ампул, конволюты и коробки с лекарственными средствами, которые содержат психотропные вещества и оборот которых в Украине ограничен. Также правоохранители нашли и почти полмиллиона гривен, полученные от продажи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, полицейские поймали мужчину, который при помощи квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.

наркотики уголовное дело полиция интернет лекарства
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »