В поселке Коропец на Тернопольщине из-за невыплаты зарплаты уволился весь персонал больницы

Из-за второго этапа реформы медики не получают зарплату уже два месяца

Из-за второго этапа реформы медики не получают зарплату уже два месяца

Фото из открытых источников

Об этом пишут на странице сообщества Коропец-ИНФО в Facebook, передает RegioNews.

Пользователь Степан Дворский рассказал, что фактически больница в поселке Коропец Монастыриского района существует лишь на бумаге, потому что все работники больницы уволились из-за невыплаченных долгов по заработной плате. Долги в лечебном заведении появились после введения в Украине второго этапа медреформы.

...Вы знаете,какая ситуация сложилась с финансированием нашей больнице.От НСЗУ больница получает ежемесячно 3562 грн,этого очень мало.После двух месяцев работы,не получив ни копейки заработной платы (средства от НСЗУ пошли на уплату налогов),все работники уволились,до сих пор им не выплачена зарплата", - сообщил Степан Дворський.

Как свидетельствует сообщение, жителей поселка призывают присоединиться к сбору средств, чтобы помочь больнице выжить:

Если кто может чем-то помочь - будем очень благодарны,вот счет больницы в Сбербанке - UA053385450000026003300265295 На бумаге больница еще существует,если будет финансирование она может работать, лечить людей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все психбольнице с июля и до декабря дофінансують на уровне прошлого года