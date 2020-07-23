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23 июля 2020, 14:42 9

Львовяне не хоят голосовать за кандидатов в мэры от "Слуги народа" - РЕЙТИНГ

23 июля 2020, 14:42 9
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Фото из открытых источников
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Если бы выборы городского председателя Львова состоялись в следующее воскресение, то кандидат от политической партии “Слуга народа” набрал лишь 1, 8%.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг”.

Среди кандидатов на должность городского главы Львова за действующего мэра Андрея Садового готовы проголосовать 38,1% тех, кто определился и принял участие в голосовании.

Руслана Кошулинского поддержали бы 17,9% таких опрошенных, Олега Синютку – 18,8%, Игоря Зинкевича – 10,7%, Владимира Гирняка – 5,4%, Ярослава Рущишина – 3,4%, Игоря Васюника – 3,4%. Рейтинг других – ниже 2%.

Кандидат от ВО "Батькивщина” Наталья Тимчий в избирательной гонке на должность мэра Львова наберет лишь 1,6%.

Важно, что 16% опрошенных не определились, за кого будут голосовать на мэрских выборах во Львове.

В рейтинге политических партий тоже пока без изменений. Лидерами остаются "Евросолидарность", "Самопомощь" и "Голос".

Напомним, В Чернигове среди кандидатов на пост мэра уверенно лидирует Атрошенко – РЕЙТИНГ

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