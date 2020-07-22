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22 июля 2020, 21:05

Нардеп Кучеренко заявил о желании баллотироваться в мэры Киева от "Батькивщины"

22 июля 2020, 21:05
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Конечное решение о выдвижение нардепа на выборах мэра Киева должна принять партия "Батькивщина"
Конечное решение о выдвижение нардепа на выборах мэра Киева должна принять партия "Батькивщина"
Фото: персональный сайт Алексея Кучеренко
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Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что готов пойти на выборы мэра Киева, если такое решение примет партия.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, пишет RegioNews.

Я не скрывал, у меня есть достаточный опыт человека, большой жизненный опыт, есть опыт государственного управления, есть опыт в коммуналке, энергетике, жилищном фонде, инфраструктуре. Есть видение того, что и как делать. Но я – командный игрок. Я могу выполнять эти функции, если будет доверие киевлян. Это не есть для меня цель, но я понимаю, что город действительно в опасности. Не профессиональное управление за последние десять лет загоняет Киев и киевлян в тупик", – сказал Алексей Кучеренко.

В то же время он добавил, что решение о выдвижении его на выборы мэра Киева должна принять партия, которую он представляет в Верховной Раде.

Поэтому пусть определяется руководство партии, руководство фракции именно по этому поводу. Ибо идти сегодня самостоятельно, самовыдвиженцем, – это будет определенной авантюрой, поверьте мне", – заявил Алексей Кучеренко.

Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа"

выборы Киев мэр Кандидат Батькивщина
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