Харьковские коммунальщики приобретут элитный катафалк за пять миллионов

VIP-катафалк должен прибыть в Харьков до 15 сентября 2020 года

VIP-катафалк должен прибыть в Харьков до 15 сентября 2020 года

Об этом пишет "Слидство-инфо" со ссылкой на данные ProZorro, сообщает RegioNews.

Вчера, 28 мая, "Ритуал" объявило о закупке нового катафалке 2020 года изготовление на базе автомобиля E-класса. Ожидаемая стоимость, за которую "Ритуал" планирует приобрести VIP-катафалк за 5,1 млн грн.

Спецавтомобиль должен иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности – шторки, систему контроля мертвых зон (специальные датчики, которые предупреждают водителя об опасности), камеру обзора при движения задом на 360 градусов, автоматическое затемнение для внешних и внутренних зеркал, безключевые входы и запуск двигателя.

Как сообщили в пресс-центре ХАЦ, КП "Ритуал" за 2019 год получил прибыль 1 млн грн. В 2018 году прибыль предприятия составила чуть больше 900 тыс. гривен. Откуда КП "Ритуал" возьмет еще три миллиона на покупку VIP-катафалка пока неизвестно.

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