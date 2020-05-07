Во Львовской области инженер сбывал радиоактивное оборудование

Излучение от таких приборов в 6 раз превышало установленную норму

Фото: СБУ

Излучение от таких приборов в 6 раз превышало установленную норму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям и похитил радиоизотопное оборудование.

Злоумышленника и его сообщника задержали вблизи предприятия в лесополосе во время попытки сбыта радиоизотопного оборудования. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП "Радон" на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

Приборы возвращено в место безопасного хранения. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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