Во Львовской области инженер сбывал радиоактивное оборудование
СБУ предупредила хищение и реализацию радиоактивного оборудования со стратегического львовского предприятия.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям и похитил радиоизотопное оборудование.
Злоумышленника и его сообщника задержали вблизи предприятия в лесополосе во время попытки сбыта радиоизотопного оборудования. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП "Радон" на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.
Приборы возвращено в место безопасного хранения. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
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