14:10  07 травня
Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус
16:11  07 травня
В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців
15:01  07 травня
В Україні відновили роботу більше 500 ринків
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 15:01 10

На Львівщині інженер збував радіоактивне обладнання

Читайте также
на русском языке
07 травня 2020, 15:01 10
Читайте также на русском языке
Випромінювання від таких приладів у 6 разів перевищувало встановлену норму
Фото: СБУ
Випромінювання від таких приладів у 6 разів перевищувало встановлену норму

СБУ попередила розкрадання і реалізацію радіоактивного обладнання зі стратегічного львівського підприємства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку інженер телекомунікаційних систем та мереж одного з держпідприємств Львова. Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування.

Зловмисника та його спільника затримано поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби збуту радіоізотопного обладнання. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП "Радон" на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.

Прилади повернуто у місце безпечного зберігання. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Читайте також: На Чернігівщині колишній начальник артскладу торгував боєприпасами з зони ООС. Зловмисника затримали під час збуту понад 300 набоїв до вогнепальної зброї.


кримінальна справа Львівщина радіація крадіжка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм
07 травня 2020, 14:28
Контррозвідка затримала агента ФСБ, який збирав дані про військові винаходи
06 травня 2020, 17:42
Депутатку звинувачують у заниженні вартості оренди нерухомості у Львові
06 травня 2020, 17:35
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 21:49
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Всі досьє »