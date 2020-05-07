На Львівщині інженер збував радіоактивне обладнання
СБУ попередила розкрадання і реалізацію радіоактивного обладнання зі стратегічного львівського підприємства.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.
Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку інженер телекомунікаційних систем та мереж одного з держпідприємств Львова. Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування.
Зловмисника та його спільника затримано поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби збуту радіоізотопного обладнання. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП "Радон" на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.
Прилади повернуто у місце безпечного зберігання. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
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