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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 14:13 2

В Черниговской области бывший начальник артсклада торговал боеприпасами из зоны ООС

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07 мая 2020, 14:13 2
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Злоумышленника задержали во время сбыта более 300 патронов к огнестрельному оружию
Фото: СБУ
Злоумышленника задержали во время сбыта более 300 патронов к огнестрельному оружию

В Черниговской области СБУ разоблачила бывшего начальника артсклада, который торговал боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Сотрудники Управления СБ Украины в Черниговской области разоблачили бывшего начальника склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей, который пытался наладить продажу боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения ООС. Покупателей фигурант подыскивал через личные связи.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию бывшим военным партии патронов калибра 7,62 мм. Злоумышленника задержали на территории воинской части при попытке сбыта более 300 патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других военнослужащих.


СБУ криминальное дело боєприпаси оружие Черниговская область
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