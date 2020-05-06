Депутата обвиняют в занижении стоимости аренды недвижимости во Львове
СБУ подозревает депутата Львовского облсовета, главу одного из управлений Львовского горсовета, в содействии заключению договоров аренды по заниженным ставкам.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
По версии следствия, чиновница способствовала заключению договоров аренды с коммерческими и общественными структурами по необоснованно заниженным ставкам. Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам, в разы меньше рыночных.
В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен.
В настоящее время устанавливается причастность других должностных лиц Львовского городского совета к противоправной деятельности.
Чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на днях чиновника Львовской ОГА уличили в хищении 1,3 млн гривен. Исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили на схеме присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.
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