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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
06 мая 2020, 17:35 9

Депутата обвиняют в занижении стоимости аренды недвижимости во Львове

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06 мая 2020, 17:35 9
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От действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен
Фото: СБУ
От действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен

СБУ подозревает депутата Львовского облсовета, главу одного из управлений Львовского горсовета, в содействии заключению договоров аренды по заниженным ставкам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

По версии следствия, чиновница способствовала заключению договоров аренды с коммерческими и общественными структурами по необоснованно заниженным ставкам. Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам, в разы меньше рыночных.

В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен.

В настоящее время устанавливается причастность других должностных лиц Львовского городского совета к противоправной деятельности.

Чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях чиновника Львовской ОГА уличили в хищении 1,3 млн гривен. Исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили на схеме присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.


Львов криминальное дело Львовщина коррупция
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