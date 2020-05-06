Депутатку звинувачують у заниженні вартості оренди нерухомості у Львові
СБУ підозрює депутатку Львівської облради, очільницю одного з управлінь Львівської міськради, у сприянні укладанню договорів оренди за заниженими ставками.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.
За версією слідства, чиновниця сприяла укладанню договорів оренди з комерційними та громадськими структурами за необґрунтовано заниженими ставками. Задокументовано декілька фактів передачі в оренду комунальної нерухомості у центрі Львова за цінами, у рази меншими за ринкові.
У ході проведених експертиз встановлено, що через дії чиновниці міський бюджет недоотримав майже 1,2 мільйона гривень.
Наразі встановлюється причетність інших посадовців Львівської міської ради до протиправної діяльності.
Депутатці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, днями посадовця Львівської ОДА викрили на розкраданні 1,3 млн гривень. Виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка.
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