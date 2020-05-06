Из-за повреждения "Стольского городища" начато уголовное производство
По факту повреждения памятника археологии национального значения "Городище" во Львовской области зарегистрировано уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает RegioNews.
Во вторник, 5 мая, по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника "Стольское городище", которое расположено вдоль восточных окраин сел Стольско, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области, открыто уголовное производство.
Известно, что указанное место основано в VII веке и до 993 года было столицей Белой Хорватии, после входило в Русское государство, следовательно, имеет историческое значение.
Расследование начато по ч.3 ст.298 УК Украины - незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Во Львовской ОГА создали комиссию для выяснения обстоятельств этого дела. Сейчас в структуре сообщили, что в 2001 году Кабинет министров внес "Стольское городище” в перечень памятников археологии национального значения. Но на него заповедник не разработал учетную документацию, нет утвержденных границ. "Стольское городище" как памятник не зарегистрирован в Министерстве культуры Украины.
В 2017 году Тростянецкая ОТГ получила официальное письмо от ЛОГА о том, что в ее пределах есть такой заповедник, и с просьбой учесть это в Генплане ОТГ. Но Генплан до сих пор не утвержден.
Напомним, в селе Дуброва вплотную к Стильского Городища почти 2 недели проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей. Работы не санкционированы ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти.
- 15:16 06 мая Глава "Нафтогаза” получил 47 тысяч вместо миллиона
- 15:04 06 мая Аэропорт Ровно выставили на продажу за долги
- 14:51 06 мая Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
- 14:36 06 мая Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
- 14:36 06 мая В порту Южный "разлили" пальмовое масло: экологи уже посчитали убытки
- 14:20 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:20 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе