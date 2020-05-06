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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
06 мая 2020, 10:46 9

Из-за повреждения "Стольского городища" начато уголовное производство

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06 мая 2020, 10:46 9
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Обстоятельства повреждения заповедника во Львовской области выяснит прокуратура
Стольское городище. Фото lviv.travel
Обстоятельства повреждения заповедника во Львовской области выяснит прокуратура

По факту повреждения памятника археологии национального значения "Городище" во Львовской области зарегистрировано уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает RegioNews.

Во вторник, 5 мая, по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника "Стольское городище", которое расположено вдоль восточных окраин сел Стольско, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области, открыто уголовное производство.

Известно, что указанное место основано в VII веке и до 993 года было столицей Белой Хорватии, после входило в Русское государство, следовательно, имеет историческое значение.

Расследование начато по ч.3 ст.298 УК Украины - незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Во Львовской ОГА создали комиссию для выяснения обстоятельств этого дела. Сейчас в структуре сообщили, что в 2001 году Кабинет министров внес "Стольское городище” в перечень памятников археологии национального значения. Но на него заповедник не разработал учетную документацию, нет утвержденных границ. "Стольское городище" как памятник не зарегистрирован в Министерстве культуры Украины.

В 2017 году Тростянецкая ОТГ получила официальное письмо от ЛОГА о том, что в ее пределах есть такой заповедник, и с просьбой учесть это в Генплане ОТГ. Но Генплан до сих пор не утвержден.

Напомним, в селе Дуброва вплотную к Стильского Городища почти 2 недели проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей. Работы не санкционированы ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти.


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