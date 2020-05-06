Из-за повреждения "Стольского городища" начато уголовное производство

Обстоятельства повреждения заповедника во Львовской области выяснит прокуратура

Стольское городище. Фото lviv.travel

Обстоятельства повреждения заповедника во Львовской области выяснит прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает RegioNews.

Во вторник, 5 мая, по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника "Стольское городище", которое расположено вдоль восточных окраин сел Стольско, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области, открыто уголовное производство.

Известно, что указанное место основано в VII веке и до 993 года было столицей Белой Хорватии, после входило в Русское государство, следовательно, имеет историческое значение.

Расследование начато по ч.3 ст.298 УК Украины - незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Во Львовской ОГА создали комиссию для выяснения обстоятельств этого дела. Сейчас в структуре сообщили, что в 2001 году Кабинет министров внес "Стольское городище” в перечень памятников археологии национального значения. Но на него заповедник не разработал учетную документацию, нет утвержденных границ. "Стольское городище" как памятник не зарегистрирован в Министерстве культуры Украины.

В 2017 году Тростянецкая ОТГ получила официальное письмо от ЛОГА о том, что в ее пределах есть такой заповедник, и с просьбой учесть это в Генплане ОТГ. Но Генплан до сих пор не утвержден.

Напомним, в селе Дуброва вплотную к Стильского Городища почти 2 недели проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей. Работы не санкционированы ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти.