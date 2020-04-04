Умер экс-министр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук

В субботу, 4 апреля, ушел из жизни бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец нардепа и певца Святослава Вакарчука Иван Вакарчук

Фото: vnz.org.ua

В субботу, 4 апреля, ушел из жизни бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец нардепа и певца Святослава Вакарчука Иван Вакарчук

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе ", - написал он.

Также Вятрович добавил, что Вакарчук "возвращал украинскому языку подобающее ей место, не забывая о языках меньшинств, особенно - крымскотатарский".

Позже смерть отца подтвердил и сын, нардеп и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга ... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой Земле ... Не стало любящего мужа и отца, и деда ... Человека, который создал прочную и любящую семью. Не стало настоящего патриота ... ", - написал он.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по просьбе семьи похороны Ивана Вакарчука состоятся камерно на Лычаковское кладбище.

Причины смерти не сообщаются.

СПРАВКА: Иван Вакарчук (73 года) - украинский физик, политик и общественный деятель. В 1989 - 1991 годах был народным депутатом СССР от территориального избирательного округа № 486 (Львовская область), член КПСС. Осенью 1989 года - участник учредительного съезда Народного Руха Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.

В течение 2007-2010 годов был министр образования и науки Украины. В течение 1990 - 2007 и 2010 - 2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины. Отец лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.