12:54  04 апреля
В Минздраве назвали даты пика COVID-19 в Украине
13:52  04 апреля
Придется потерпеть: в Киеве 25 новых случаев коронавируса - Кличко
13:25  04 апреля
Умер экс-министр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2020, 13:25 46

Умер экс-министр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук

Читайте також
українською мовою
04 апреля 2020, 13:25 46
Читайте також українською мовою
В субботу, 4 апреля, ушел из жизни бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец нардепа и певца Святослава Вакарчука Иван Вакарчук
Фото: vnz.org.ua
В субботу, 4 апреля, ушел из жизни бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец нардепа и певца Святослава Вакарчука Иван Вакарчук

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе ", - написал он.

Также Вятрович добавил, что Вакарчук "возвращал украинскому языку подобающее ей место, не забывая о языках меньшинств, особенно - крымскотатарский".

Позже смерть отца подтвердил и сын, нардеп и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга ... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой Земле ... Не стало любящего мужа и отца, и деда ... Человека, который создал прочную и любящую семью. Не стало настоящего патриота ... ", - написал он.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по просьбе семьи похороны Ивана Вакарчука состоятся камерно на Лычаковское кладбище.

Причины смерти не сообщаются.

СПРАВКА: Иван Вакарчук (73 года) - украинский физик, политик и общественный деятель. В 1989 - 1991 годах был народным депутатом СССР от территориального избирательного округа № 486 (Львовская область), член КПСС. Осенью 1989 года - участник учредительного съезда Народного Руха Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.

В течение 2007-2010 годов был министр образования и науки Украины. В течение 1990 - 2007 и 2010 - 2013 годов был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007). Заслуженный деятель науки и техники Украины. Отец лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.


чиновники Львов смерть министр Святослав Вакарчук Иван Вакарчук
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 апреля 2020, 14:18
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »