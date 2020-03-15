19:36  15 марта
Явка на выборах в Харьковской области превысила 22%
19:45  15 марта
За украинцами, застрявшими на границе Италии и Словении вылетел самолет
15:27  15 марта
Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега
UA | RU
UA | RU
15 марта 2020, 16:31 14

МАУ объяснила почему перед карантином выросли цены на билеты

Читайте також
українською мовою
15 марта 2020, 16:31 14
Читайте також українською мовою
В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов, а главный союзник роста стоимости перелетов - паника
Фото: МАУ
В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов, а главный союзник роста стоимости перелетов - паника

Об этом пишет президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намеренаа возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - пишет Дыхне.

"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме", - поясняет МАУ.

Виноватой в росте цен МАУ себя не считает: "Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Ответы на ряд риторических вопросов помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен - кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинских, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?".

Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. В принципі, раціональні аргументи не...

Опубліковано Євгеній Дихне Неділя, 15 березня 2020 р.

"Знаю, что сейчас активно разгоняют "измену" по сети о стоимости билетов. ... Самолеты, в связи с введенными ограничениями для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить в формате roundtrip - "туда и обратно" . По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом", - подытожил Дыхне.

При этом он привел в пример цены на билеты нескольких европейских перевозчиков сообщением Франция - Украина (Международный аэропорт им.Шарля де Голля - "Борисполь"), которые колеблются от 25 до 35 тысяч грн.


кордон літак
Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами до конца карантина
15 марта 2020, 12:57
КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели
15 марта 2020, 12:26
Что делать украинцам, которые не успевают вернуться до закрытия границы
15 марта 2020, 12:10
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 марта 2020, 16:48
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »