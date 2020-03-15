МАУ объяснила почему перед карантином выросли цены на билеты

В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов, а главный союзник роста стоимости перелетов - паника

Фото: МАУ

В МАУ заявляют, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов, а главный союзник роста стоимости перелетов - паника

Об этом пишет президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намеренаа возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - пишет Дыхне.

"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме", - поясняет МАУ.

Виноватой в росте цен МАУ себя не считает: "Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Ответы на ряд риторических вопросов помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен - кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинских, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?".

Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. В принципі, раціональні аргументи не... Опубліковано Євгеній Дихне Неділя, 15 березня 2020 р.

"Знаю, что сейчас активно разгоняют "измену" по сети о стоимости билетов. ... Самолеты, в связи с введенными ограничениями для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить в формате roundtrip - "туда и обратно" . По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом", - подытожил Дыхне.

При этом он привел в пример цены на билеты нескольких европейских перевозчиков сообщением Франция - Украина (Международный аэропорт им.Шарля де Голля - "Борисполь"), которые колеблются от 25 до 35 тысяч грн.