МАУ объяснила почему перед карантином выросли цены на билеты
Об этом пишет президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook
"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намеренаа возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - пишет Дыхне.
"О стоимости. Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме", - поясняет МАУ.
Виноватой в росте цен МАУ себя не считает: "Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Ответы на ряд риторических вопросов помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен - кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинских, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?".
Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. В принципі, раціональні аргументи не...Опубліковано Євгеній Дихне Неділя, 15 березня 2020 р.
"Знаю, что сейчас активно разгоняют "измену" по сети о стоимости билетов. ... Самолеты, в связи с введенными ограничениями для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить в формате roundtrip - "туда и обратно" . По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом", - подытожил Дыхне.
При этом он привел в пример цены на билеты нескольких европейских перевозчиков сообщением Франция - Украина (Международный аэропорт им.Шарля де Голля - "Борисполь"), которые колеблются от 25 до 35 тысяч грн.
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