Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля

Среда, 4 марта, стало последним днем работы Кабинета министров Алексея Гончарука

Фото: flickr

Среда, 4 марта, стало последним днем работы Кабинета министров Алексея Гончарука

RegioNews собрал все что известно о новых министрах Кабмина.

Олег Немчинов, Министр Кабинета министров

Биография

Родился 1 мая 1977 года во Львове в семье служащих, внук героя Советского Союза, артиллериста Ивана Николаевича Немчинова. Женат. Воспитывает сына.

В 1994 году Немчинов поступил на географический факультет Львовского университета имени Ивана Франко и получил квалификацию географа-преподавателя.

В 1998 году Олег Немчинов в "Львовской политехнике" прошел военную подготовку по профилю: "Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений".

В 2011 году он получил квалификацию бакалавра по правоведению в Частном высшем учебном заведении "Львовский университет бизнеса и права".

В 2013 – окончил аспирантуру, а в 2015 году – получил ученую степень кандидата наук государственного управления.

После окончания университета и до 2002 года Олег Немчинов работал инспектором в отделе по работе с молодежью департамента гуманитарной и социальной политики, а затем до 2004 года преподавателем в Львовском профессиональном училище.

Политический бэкграунд

Политическую карьеру начал в июне 2003 года – был помощником на общественных началах депутатов от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" Александра Гудымы и Юрия Костенко.

Во времена президента Ющенко был депутатом Львовского областного совета от Украинской народной партии.

После работы во Львовской ОГА и Львовском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины работал в системе Миндоходов и сборов в Львовской области, где в то время работал и Денис Шмыгаль.

В 2014 пошел служить в пограничные войска. Был в зоне АТО.

Полгода был руководителем Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Последним местом работы в Немчинова значится Министерство молодежи и спорта, где он был государственным секретарем, пока ведомство не решили соединить с Минкультом и Мининформполитики.

Декларация

В декларации по 2019 год задекларировал три квартиры: 32,5 кв.м. в Киеве, 24,6 и 62,2 кв.м. в Львове; пять земельных участков общей площадью 25 437 кв.м.; гараж 28,3 кв.м. и садовый дом 9 кв.м; автомобиль Chevrolet Volt 2012 года и ЗАЗ 968А 1979 года. Совокупный доход семьи за 2019 год 3,11 млн.грн., из которых 1,16 млн.грн. доход по основному месту работы в Министерстве молодежи и спорта Украины. Вместе с семьей владеет акциями в 12 компаниях номинальной стоимостью 2,4 млн.грн. Семья хранит в наличке 30 тыс.грн., 2,8 тыс.долл. и 2 тыс.евро; на банковских счетах 43,8 тыс.долл.

Марина Лазебная, Министр социальной политики

Марина Лазебная, родилась 10 июня 1975 года, в селе Песковка, Бородянского района, Киевской области.

Биография

В 1998 году окончила Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности "экономист-менеджер". Муж –Лазебный Игорь Павлович. Сын – Лазебный Олег Игоревич.

Политический бэкграунд

2000 – 2003 гг. – Министерство экономики Украины, ведущий специалист управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместитель начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Украины.

2003 - 2011 гг. - Секретариат Кабинета Министров Украины, главный специалист Управления стратегии реформирования социальных отношений, главный специалист Управления социальной политики и труда.

05.2011 - 05.2013 гг. - Отдел организации работы Вице-премьер-министра - Министра - помощник Министра, директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

20.05.2013 г. - 05.03.2014 г. – Янукович назначает председателем Государственной службы занятости Украины. 05.03.2014 правительством Арсения Яценюка службу было ликвидировано. Представляла ее Наталья Королевская.

В конце августа 2019 года Кабмин назначил Гройсмана Лазебную председателем Государственной социальной службы Украины, но правительство Гончарука уже в октябре уволило ее с этой должности "по собственному желанию".

Декларация

В декларации по 2019 год задекларировано квартиру в Киеве 63,1 кв.м, квартиру в России площадью 31,7 кв.м., часть жилого дома с надворными постройками, половину квартиры и землю общей площадью 1018 кв. м. в Киевской области, мужчина декларирует две квартиры в Киеве площадью по 69,8 кв.м., одной из них владеет вместе с родителями. Авто Audi Q7 2017 года стоимостью около 2,42 млн грн в собственности мужа, Lexus RX 200T 2017 года выпуска стоимостью 1,66 млн.грн задекларировано на сына. За 9 месяцев 2019 года получила доход от предпринимательской деятельности в размере 481,48 тыс.грн., доходы других членов семьи не указаны. Семья не декларирует никаких денежных активов.

Алексей Резников, Віцепрем'ер, министр реинтеграции

Биография

Родился во Львове в 1966 году. Во Львовском государственном университете имени Франко получил юридическое образование (1991), после чего стал соучредителем брокерской компании Галицкие ценные бумаги. Начал адвокатскую деятельность с 1994 года.

2000 основал компанию "Правис". Позже известна как "Резников, Власенко и партнеры", далее — Magisters.

В 2008-2014 годах - депутат Киевского городского совета VI созыва.

С 2014 года - депутат Киевского городского совета VII созыва.

19 июня 2014 избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета.

В 2016 -2018 годах работал заместителем председателя КГГА.

В 2019 назначенный Владимиром Зеленским представителем Украины в Трехсторонний контактной группе.

Политический бэкграунд

Именно в компании "Правис", одним из совладельцев которой был Резников, начинал свою юридическую карьеру бывший глава АП Андрей Богдан. Партнером Резникова по "Правісу" был действующий депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. Вместе с Власенко Резников защищал интересы владельцев "Криворожстали" (Пинчука и Ахметова) по делу о законности приватизации комбината. Дважды Резников был депутатом Киевского городского совета: в 2008 году прошел в Раду с "Блоком Катеринчука", в 2014 – с партией "Удар" Виталия Кличко.

Декларация

Декларирует две квартиры общей площадью 167 кв.м. и 103,6 кв.м., шесть земельных участков общей площадью 11 138 кв.м. Наличными хранит 383 тысячи евро. Имеет два авто – Ауди А8 2012 года выпуска и Фольксваген Амарок 2009 года выпуска.

Андрей Таран, Министр обороны

Биография

Андрей Таран родился в Франкфурт-на-Одере в 1955 году в семье военного. В Киевском высшем зенитно ракетном инженерном училище получил образование по специальности военный инженер радиотехник (1977).

Окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве (1987).

В 1994 году стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

В 1995-96 учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

Получил степень магистра по специальности "Стратегия национальных ресурсов".

В 1996-98 годах работал экспертом центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В 1999-2004 годах - военный атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-2008 годах - начальник управления в Минобороны.

В 2008-11 годах - Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-14 годах - представитель Минобороны при представительстве Украины при ООН.

С 2016-го уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Политический бэкграунд

На выборах президента в 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко. По данным журналиста Юрия Бутусова кандидатуру Андрея Тарана предложил Андрей Ермак.

Декларация

Не подает информацию об объектах недвижимости и транспортные средства. Декларирует 16 993 070 гривен зарплаты по основному месту работы. Жена – Ефременко Наталья Александровна - декларирует 12 885 436 гривен по основному месту работы. Любая другая информация в декларации отсутствует.

Илья Емец, Министр здравоохранения

Биография

Кардиохирург, директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины". Родился в Воркуте в многодетной украинской семье.

В 1979 году он окончил Киевский медицинский институт по специальности "хирургия", долгое время – более двадцати лет, проработал с Николаем Амосовым.

С 1992 года Илья Емец первым в Украине и на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца, внедрять в практику пластические операции на клапанах сердца у детей раннего возраста (без использования искусственных материалов). Впервые в мире внедрил хирургическое лечение сложных врожденных пороков сердца в первые часы жизни у новорожденных.

В 1993 году основал и возглавил первый международный благотворительный фонд в Украине "Детское сердце", который помогает детям с врожденными пороками сердца в Украине.

В 90-х получил лицензию на право медицинской практики в Австралии, Канаде и Франции. До 1998 года работал в кардиохирургических центрах этих стран. После возвращения в Украину, Емец защитил докторскую диссертацию.

С 2003 года Емец возглавляет Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

В 2009 году он первым в мире внедрил программу хирургического лечения пренатально диагностированных пороков сердца в первые часы жизни у новорожденных с использованием пуповинной крови вместо донорской.

Создал в Украине школу кардиологии и кардиохирургии новорожденных. Является автором более 250 научных работ.

Политический бекраунд

Во времена Януковича с декабря 2010 по май 2011 года возглавлял Минздрав Украины в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, ведь занимал должность министра меньше чем год.

21 февраля Владимир Зеленский назначил Илью Емца в состав рабочей группы, которая должна проанализировать ход реформы украинской медицины, которую внедряла Ульяна Супрун.

Декларация

Согласно представленной декларации Илья Емец имеет в собственности два земельных участка – один площадью 0,1 га, вторая – 1,9 га, жилой дом и квартиру. В декларацию внесены часы Patek Philippe S. A. приобретеные в 2009 году. Также Емец владеет 50% ООО "Парацельс".

Совокупный доход за 2019 год министра составляет – 859 723 грн, из них 708075 грн – заработная плата, полученная по основному месту работы в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины.

На банковских счетах Емец сохраняет 485 218 грн, $3741, и 25 346 евро. Наличными: 670 000 грн, $74000 и 57000 евро.

Транспортные средства и ценные бумаги в последней декларации Емца – за 2019 год, отсутствуют.

Вадим Гутцайт, Министр спорта

Биография

Родился в 1971 году в Киеве. Олимпийский чемпион по фехтованию (1992). После окончания спортивной карьеры стал тренером: сборная украинских саблисток, которую он тренировал, получила золото на Олимпиаде 2008 года.

В 1993 году окончил Киевский Национальный университет физического воспитания и спорта.

В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию.

В 2017-2018 годах Вадим Гутцайт занимал должность заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта и начальника управления молодежи и спорта Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета.

С 2018 года – глава Департамента молодежи и спорта Киевской государственной администрации.

Политический бэкграунд

Работал помощником на общественных началах народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева (ВР пятого и шестого созывов).

Был 81 номером в списке от "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года. Однако на выборы в Верховную Раду идти отказался - объяснил, что лучше работать в исполнительной, а не законодательной власти.

Декларация

Вадим Гутцайт декларирует в 2019 году 507659 гривен дохода по основному месту работы. Жена – Оксана Гутцайт - в прошлом году заработала почти вдвое больше - 1060509 грн.

Наличными Вадим Гутцайт сохраняет 140 тысяч долларов и 28 тысяч евро. Оксана Гутцайт декларирует 20 тысяч долларов наличных средств. У супруги два земельных участка, дом на 195,5 кв.м.

Вадим Гутцайт передвигается на Mersedes ML 250 2015 года выпуска, который принадлежит Нине Андрусенко. Также Вадим Гутцайт декларирует Toyota Corolla 2017 года выпуска, а жена - Lexus RX200T 2016 года выпуска.

Алексей Чернышов, Министр развития общин и территорий

Биография

Родился 4 сентября 1977 года в Харькове. Окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия" (1999) и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" (2002).

В 1999 году прошел курсы по стандартам международного Института управления проектами (Project Management Institute, Пенсильвания, США).

Жена — Чернышева Светлана Александровна, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Воспитывает двух сыновей.

В 1998 году работал в компании Telesens. В 2002 году вместе с партнерами приобрел украинскую часть группы.

Сразу после окончания университета стал руководителем финансово-экономической группы концерна "Вестрон", который тогда и сейчас возглавляет отец Чернышева Михаил.

В начале 2000-х Чернышов реализовал несколько проектов в Харькове в сфере коммерческой недвижимости. После этого начал сотрудничество с Концерном АВЭК, который контролирует рынок "Барабашово".

В 2004 году Чернышов становится вице-президентом по развитию, с ноября 2005 — президент Концерна и группы АВЭК.

С 2008-го до 2013-го — председатель наблюдательного совета Концерна и группы АВЭК.

В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development.

Масштабным инфраструктурным проектом 2013 года, в котором Алексей Чернышев выступил инициатором и партнером, есть "Киевская Бизнес Гавань".

В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию VI2 Partners. Офисы компании работают в Киеве и Вене.

В 2017 году VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет". Того же года Чернышов выкупил долю в АВЭК, став акционером и управляющим партнером.

В ноябре 2017-го Чернышов стал Председателем Наблюдательного Совета Украинского клуба недвижимости URE Club.

В 2018 году по инициативе и поддержке Алексея Чернышева было создано "Школу управления коммерческой недвижимостью". Это первый совместный проект с URE Club и Международным институтом менеджмента (МИМ).

В марте 2019 года Алексей Чернышов присоединился к Всеукраинской Сети Добропорядочности и Комплансу (UNIC).

Политический бэкграунд

20 октября 2019 года Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Алексея Чернышева на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Приказ о назначении Владимир Зеленский подписал 28 октября 2019 года.

Чернышева пов'связывают с харьковским бизнесменом, сопредседателем партии "Наш край" и нардепом от "Оппозиционной платформы — По жизни" Александром Фельдманом. Он к тому же является основателем и совладельцем Концерна АВЭК. К тому же в Верховной Раде V (2006-2007 годы), VI (2007-2012 годы) и VII (2012-2014 годы) созывов Чернышов был помощником-консультантом Фельдмана на общественных началах // Киеввласть.

Источники издания "Страна" говорят, что Чернышов также пов'связан с украинско-российским бизнесменом Павлом Фуксом, а нардеп VIII созыва Сергей Лещенко вообще называет главу Киевской ОГА протекции Игоря Коломойского, у которого Чернышов "прошел смотрины" в офисе "Миллениума" на улице Владимирской в Киеве. Этим столичным бизнес-центром владеют Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Декларация

В декларации по 2019 год Алексей Чернышов задекларировал квартиру в Киеве площадью 208,7 кв.м. стоимостью 5,37 млн грн, земельный участок площадью 1412 кв.м. в селе Романков (Киевская область) стоимостью 450 тыс. грн и дом площадью 321,5 кв.м. за 944 тыс. грн.

Его жена Светлана является собственницей квартиры 45,9 кв.м. в Никополе (Днепропетровская область) стоимостью 116 тыс. грн. и трех квартир в Киеве общей площадью 131 кв.м. В собственности пары — четыре автомобиля: Land Rover Autobiography 2018 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 года выпуска, Skoda Octavia А5 2010 года выпуска и Land Rover 2010 года выпуска.

Чернышев с супругой является владельцем акций и многочисленных корпоративных прав (почти на 2 млн грн). Он является конечным бенефициаром юридических лиц, зарегистрированных как в Украине, так и тех, что находятся на Кипре, Британских, Маршалловых, Виргинских островах и Австрии.

Чернышов с женой владеют коллекцией часов от Rolex, драгоценностями от Tiffany и Cartier, коллекцией книг и картин.

По 2019 год Чернышов с женой задекларировали 5,64 млн.грн. полученного дохода, с которых в КГГА он заработал чуть более 37 тыс.грн. Семья хранит в наличке 615 тыс.долл., на счетах в банке 43,1 тыс.грн., 1,9 тыс.долл., 75,44 тыс.евро и 46,3 тыс.швейцарских франков. на счетах

Также Чернышов одолжил третьим лицам 7,4 млн.грн.

Подробнее досье Алексея Чернышева читайте здесь

Бессараб Сергей Борисович, Министр по делам ветеранов

Биография

Родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кайдаки на Днепропетровщине. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе (1977), Военную академию им. М. Фрунзе в 1990, Москва, СССР, Национальную академию обороны Украины в 2002, Киев, Украина.

Советский и украинский военный. Генерал-лейтенант.

После окончания Военной академии в 1990 году продолжал службу в Закавказском и Одесском военном округах СССР, Северном и Южном оперативных командованиях.

С 2002 года - был начальником штаба - первым заместителем командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года - начальник территориального управления "Север".

С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года - первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 2015 года занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Имеет 4 награды и знаки отличия: медаль "За военную службу Украине", награду Министерства обороны Украины "Доблесть и честь", почетный нагрудный знак начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "За доблестную военную службу Родине" и Орден "За заслуги" III степени.

Декларация

В декларации по 2019 год указал, что владеет землей площадью 1000 кв.м. в Черниговские области и имеет право с 2005 года пользоваться служебной квартирой в Чернигове площадью 78 кв.м.

Вместе с супругой владеет двумя атівками: Toyota Camry 2007 года выпуска стоимостью 368 тыс.грн. и Mitsubishi Padgero 2008 года выпуска стоимостью 228 тыс.грн.

Семья получила дохода за 2019 год 1,01 млн грн. из которых 887,3 тыс.грн. заработная плата по основному месту работы. На счетах семья сохраняет 101 тыс.грн. и 1,1 тыс.долл., в наличности хранят 4 тыс.долл. и 4 тыс.евро.

Игорь Уманский, Министр финансов

Биография

Родился в 1975 году в городе Припять Киевской области, образование получил в Киевском национальном экономическом университете (1997), кандидат экономических наук (2012).

В 1997-1998 годах - главный специалист отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

В 1998 -2000 годах - эксперт службы вице-прем'премьера Украины по вопросам экономики.

В 2001-2003 годах - заместитель госсекретаря Министерства экономики и евроинтеграции.

В 2004-2005 годах - директор департамента по работе с проблемными банками генерального департамента банковского надзора НБУ.

В 2005-2006 годах - заместитель председателя правления ОАО "Укртранснафта".

В 2007-2008 годах - заместитель председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

В 2008-2010 годах занимал должность первого заместителя министра финансов, министром был Виктор Пинзеник. После отставки Виктора Пинзеника, который возглавлял ведомство, исполнял его обязанности.

В 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя министра финансов, министром была Наталья Яресько.

Политический бэкграунд

Советник Петра Порошенко в 2016-2019 годах.

Декларация

По декларации, Уманский прошлого года заработал 303 тысячи гривен в "Укргазбанке".

Хранит 25 тысяч долларов наличными и 12 тысяч евро. Вместе с женой декларирует свыше 95 тысяч гривен на счетах в "Укргазбанке".

Жена декларирует MERSEDES BENS 2010 года выпуска.

Семья декларирует квартиру общей площадью 71,2 кв.м. Декларирует земельный участок общей площадью 6170 кв. м. Земельный участок декларирует и жена, общая площадь участка – 1010 кв.м.

Вакантными остаются должности четырех министров:

Экономики и агропромышленного комплекса;

Энергетики и экологии;

Культуры;

Образования и науки;

Из предыдущего правительства остаются:

Арсен Аваков, Министр внутренних дел

Вадим Пристайко, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В прошлом ряде был Министром иностранных дел Украины.

Владислав Криклий, Министр инфраструктуры

Михаил Федоров, Віцепрем'ер-министр, министр цифровой трансформации Украины

Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел. В прошлом правительстве был Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Денис Малюська, Министр юстиции