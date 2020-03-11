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11 марта 2020, 12:04 2

Львовская область: Дрогобыч требует объяснения из-за отмены массовых мероприятий

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11 марта 2020, 12:04 2
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Непонимание ситуации возникло из-за празднования Шевченковских дней
Фото Львовская областная государственная администрация
Непонимание ситуации возникло из-за празднования Шевченковских дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

На территории Львовской области ограничено проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса. Решение принято комиссией Львовской областной государственной администрации, разрешено проводить только мероприятия, которые являются важными для жизнедеятельности территории.

Поэтому в Дрогобыче ограничили проведение предварительно запланированных культурных мероприятий ко Дню рождения Тараса Шевченко. Почтили Кобзаря лишь возложением цветов к подножию его памятника.

Зато во Львове празднование Шевченковских дней состоялось на высоком уровне. Торжественные мероприятия с массовым привлечение людей состоялось и Львовском Национальном Академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

"Нам проведение мероприятий с привлечением большого количества людей запретили, а во Львове они происходили. Это вызывает непонимание и среди самих жителей. Нам "забрасывают" антигосударственную позицию. Добросовестно выполняя запреты областного руководства мы не стали рисковать здоровьем наших детей и взрослых. Поэтому мы должны выяснить у Львовской ОГА, как вести себя в дальнейшем", — спрашивает городской глава Дрогобыча Тарас Кучма.

Напомним, во Львове массовые мероприятия перенесут на неопределенный срок, усилят профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса.

Сегодня в Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению коронавирусу.


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