Министры отказались от премий до конца года, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что министры отказались от своих премий до конца этого года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что министры отказались от своих премий до конца этого года
Об этом Денис Шмыгаль заявил во время брифинга по результатам заседания правительства сегодня, 11 марта.
Получат ли министры премии, будет решаться в конце года по результатам их работы, подчеркнул премьер.
"Остается зарплата, которая, как было принято, не должна превышать пяти средних зарплат. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% - такое ограничение также принято", - отметил Шмыгаль, комментируя зарплаты министров.
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