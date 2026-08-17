Малые населенные пункты на ТОТ Луганщины остались без почты, аптек и ФАПов

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Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, в большинстве сел и поселков нет почтовых отделений, аптечных пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и магазинов.

Продукты питания в такие населенные пункты привозят только дважды в неделю – в дни работы автолавки. В другие дни у жителей нет возможности приобрести необходимые продукты.

Отдельно Харченко сообщил о ситуации в оккупированном Рубежном. Местные жители получили платежи за жилищно-коммунальные услуги со значительными суммами начислений, произведенных оккупационными властями.

Наибольшее возмущение вызвали пятизначные суммы за отопление, которого фактически не было. Кроме того, в платежках указаны долги за обслуживание придомовых территорий, хотя соответствующие работы, по словам чиновника, фактически не выполнялись.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области более 600 учителей привлекли к прохождению специальных курсов по военной подготовке. Педагоги обучались основам национальной безопасности, инженерной, огневой и тактической подготовке, а также управлению беспилотниками.