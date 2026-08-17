Малые населенные пункты на ТОТ Луганщины остались без почты, аптек и ФАПов
На временно оккупированных территориях Луганской области жители небольших населенных пунктов фактически лишены доступа к базовым услугам
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает RegioNews.
По его словам, в большинстве сел и поселков нет почтовых отделений, аптечных пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и магазинов.
Продукты питания в такие населенные пункты привозят только дважды в неделю – в дни работы автолавки. В другие дни у жителей нет возможности приобрести необходимые продукты.
Отдельно Харченко сообщил о ситуации в оккупированном Рубежном. Местные жители получили платежи за жилищно-коммунальные услуги со значительными суммами начислений, произведенных оккупационными властями.
Наибольшее возмущение вызвали пятизначные суммы за отопление, которого фактически не было. Кроме того, в платежках указаны долги за обслуживание придомовых территорий, хотя соответствующие работы, по словам чиновника, фактически не выполнялись.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области более 600 учителей привлекли к прохождению специальных курсов по военной подготовке. Педагоги обучались основам национальной безопасности, инженерной, огневой и тактической подготовке, а также управлению беспилотниками.