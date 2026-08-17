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17 серпня 2026, 07:43

Малі населені пункти ТОТ Луганщини залишилися без пошти, аптек та ФАПів

17 серпня 2026, 07:43
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На тимчасово окупованих територіях Луганської області мешканці невеликих населених пунктів фактично позбавлені доступу до базових послуг

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами,в більшості сіл і селищ немає поштових відділень, аптечних пунктів, фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПів) та магазинів.

Продукти харчування до таких населених пунктів привозять лише двічі на тиждень – у дні роботи автокрамниці. В інші дні мешканці не мають можливості придбати необхідні продукти.

Окремо Харченко повідомив про ситуацію в окупованому Рубіжному. Місцеві жителі отримали платіжки за житлово-комунальні послуги зі значними сумами нарахувань, зроблених окупаційною владою.

Найбільше обурення викликали п'ятизначні суми за опалення, якого фактично не було. Крім того, у платіжках зазначені борги за обслуговування прибудинкових територій, хоча відповідні роботи, за словами посадовця, фактично не виконувалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області понад 600 учителів залучили до проходження спеціальних курсів із військової підготовки. Педагогів навчали основам національної безпеки, інженерній, вогневій і тактичній підготовці, а також керуванню безпілотниками.

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