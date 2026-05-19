На ТОТ Луганской области более 600 учителей прошли курсы военной подготовки

На временно оккупированной территории Луганской области более 600 учителей привлекли к прохождению специальных курсов по военной подготовке для дальнейшего обучения школьников

Об этом сообщил начальник Луганского ОВА Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, в так называемом центре "Воин" российские военные организовали подготовку для преподавателей предмета "Защита Родины". Учения проводили инструкторы, участвовавшие в войне против Украины.

Педагоги обучались основам национальной безопасности, инженерной, огневой и тактической подготовке, а также управлению беспилотниками.

Как отметил Харченко, по этой программе учителя должны в дальнейшем учить детей в школах на оккупированной территории.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют с июня 2026 года направлять педагогов из так называемой "ЛНР" в боевые подразделения. Соответствующий пилотный проект оккупационные власти назвали "Педагогическим фронтом".