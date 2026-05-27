27 мая 2026, 13:00

В Хмельницкой области местный житель корректировал удары россиян по аэродрому

27 мая 2026, 13:00
Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области признал местного жителя виновным в государственной измене. Оказалось, он передавал данные россиянам о военном аэродроме.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина проживал у военного аэродрома в Староконстантинове. Там размещаются боевые самолеты, выполняющие задания.

Человек имел пророссийские взгляды. Уже с ноября 2024 г. он начал переписываться с пользователем, который оказался сотрудником ФСБ РФ. Предатель писал ему о ракетных ударах и поражениях враждебными БПЛА по территории воинской части.

На суде он не признал вину. По его словам, он якобы переписывался с большим количеством людей на разные бытовые темы, но помощь представителю ФСБ РФ не оказывал.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал российские удары по Никополю реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией и FPV-дронами.

25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
