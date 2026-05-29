29 мая 2026, 12:30

В Николаевской области мужчина военной оказался агентом РФ

Фото из открытых источников
Ингульский районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в государственной измене. Он "сливал" россиянам данные о движении колонны военного транспорта ВСУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Правоохранители считают, что с мужем переписывался сотрудник так называемого Управления гуманитарных операций "Луганской народной республики" Сергей Лебедев по кличке "Лохматый". Однако суд признал доказательства ненадлежащими, поэтому неизвестно, действительно ли житель Николаевщины переписывался с этим человеком.

Однако суд учел доказательства того, что мужчина передавал данные россиянам. Человек имеет военную специальность. До 2006 года он проходил службу в российской армии, являясь офицером запаса. С военной службы в РФ его уволили вроде бы потому, что не принял гражданства. Потом он проживал в Украине и якобы собирался служить в ВСУ, но ему вроде бы отказали из-за российского образования. Сейчас в ВСУ служит его супруга.

По словам мужчины, солдаты покупали и обслуживали генераторы в Эпицентре, и именно так он узнал базировку военных в соседнем селе. Тогда он передал информацию россиянам вроде бы, чтобы те информировали его, если его жена попадет в плен.

Мужчину приговорили к 15 годам заключения с конфискацией 1/3 части имущества.

Напомним, что ранее военная контрразведка СБУ икрыла и задержала в Киеве и Одессе двух агентов российской спецслужбы.

