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10 червня 2026, 09:30

На Миколаївщині військовий почав працювати на РФ, бо "хотів до бабусі"

10 червня 2026, 09:30
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Фото з відкритих джерел
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Військовослужбовець із проросійськими поглядами пішов на держзраду, щоб повернутися на окуповану Луганщину. За його словами, він хотів повернутись додому

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Після того як чоловіка мобілізували, він став командиром 4 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Після окцупації рідного села чоловік більше не зміг їздити дому. Там лишилась бабуся, а також брат. Молодша сестра обвинуваченого проживає з матірʼю в Луганську, а старша — з дядьком та тіткою в Харкові.

Під час військової служби він постійно спілкувався з бабусею. Вона розповіла, що є співробітники ФСБ, з якими він повинен підтримувати контакт. У лютому минулого року він уже надсилав росіянину скриншоти розташування свого підрозділу. У травні військовий повідомив про розташування підрозділу військової частини і складу боєприпасів у Миколаївській області.

На суді чоловік визнав свою провину. За його словами, він працював на росіян, бо йому обіцяли допомогти повернутись додому в Луганську область. Бабуся говорила, що той росіянин нібито є родичем, який хоче допомогти.

Військового визнали винним у державній зраді.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

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