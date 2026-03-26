На оккупированной Луганщине учителей заставляют шпионить за школьниками

Об этом сообщила Луганская облгосадминистрация, передает RegioNews.

Отмечается, что указания поступили от силовых структур РФ. Теперь учителя должны контролировать поведение учеников в соцсетях, несмотря на то, что один классный руководитель отвечает за 20-30 детей.

Кроме того, педагогов обязывают привлекать родителей к этому процессу – их просят проверять аккаунты детей и сообщать о любом "подозрительном" контенте.

В ОГА также сообщили о готовящихся дополнительных ограничениях в сфере мобильной связи на оккупированных территориях.

В частности, людям старше 60 лет могут запретить принимать звонки из-за границы. Детям, в свою очередь, планируют ограничить возможность получения SMS-кодов для входа в популярные онлайн-сервисы.

В Луганской областной государственной администрации подчеркивают, что контроль над населением на временно оккупированных территориях усиливается каждый день, охватывая все больше сфер жизни.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.