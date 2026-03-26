26 марта 2026, 07:39

На оккупированной Луганщине учителей заставляют шпионить за школьниками

Иллюстративное фото: из открытых источников
Учителей на временно захваченной россиянами территории Луганской области обязали отслеживать активность школьников в социальных сетях

Об этом сообщила Луганская облгосадминистрация, передает RegioNews.

Отмечается, что указания поступили от силовых структур РФ. Теперь учителя должны контролировать поведение учеников в соцсетях, несмотря на то, что один классный руководитель отвечает за 20-30 детей.

Кроме того, педагогов обязывают привлекать родителей к этому процессу – их просят проверять аккаунты детей и сообщать о любом "подозрительном" контенте.

В ОГА также сообщили о готовящихся дополнительных ограничениях в сфере мобильной связи на оккупированных территориях.

В частности, людям старше 60 лет могут запретить принимать звонки из-за границы. Детям, в свою очередь, планируют ограничить возможность получения SMS-кодов для входа в популярные онлайн-сервисы.

В Луганской областной государственной администрации подчеркивают, что контроль над населением на временно оккупированных территориях усиливается каждый день, охватывая все больше сфер жизни.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

На ВОТ Луганщины оккупанты усиливают мобилизацию: что известно
24 марта 2026, 07:39
Оккупанты продвинулись на Харьковщине и в Донецкой области
23 марта 2026, 07:36
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Винницкой области мужчина сжег дом после ссоры с женой
26 марта 2026, 09:40
Партизаны вывели из строя железнодорожный узел под Луганском
26 марта 2026, 09:34
На Волыни из-за ДТП легковушку смяло всмятку: есть травмированный
26 марта 2026, 09:26
В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Харьков
26 марта 2026, 09:13
В Виннице спасатели вытащили из реки тело мужчины
26 марта 2026, 08:59
Силы ПВО обезвредили 130 из 153 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
26 марта 2026, 08:47
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
26 марта 2026, 08:38
Удар российского "шахеда" возле ресторана в Харькове: что известно
26 марта 2026, 08:27
Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб во время задержания
26 марта 2026, 08:24
Украинка колола ботокс без лицензии сотням людей во Франции: приговор суда
26 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
