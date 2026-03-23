Оккупанты продвинулись на Харьковщине и в Донецкой области

Оккупационные войска имеют продвижение в двух областях

Об этом вечером 22 марта сообщил мониторинговый проект DeepState, передает RegioNews.

Продвижение российских окупантов за минувшие сутки зафиксировано в городе Волчанск и селе Синьковка Харьковской области, а также в селе Зализнянское Донецкой области.

Напомним, украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник "Скат 450М". Его ориентировочная стоимость составляет около 400 тысяч долларов.