На окупованій Луганщині вчителів змушують шпигувати за школярами

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вчителів на тимчасово захопленій росіянами території Луганської області зобов'язали відстежувати активність школярів у соціальних мережах

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідні вказівки надійшли від силових структур РФ. Відтепер вчителі мають контролювати поведінку учнів у соцмережах, попри те, що один класний керівник відповідає за 20-30 дітей.

Крім того, педагогів зобов'язують залучати батьків до цього процесу – їх просять перевіряти акаунти дітей і повідомляти про будь-який "підозрілий" контент.

В ОДА також повідомили про підготовку додаткових обмежень у сфері мобільного зв'язку на окупованих територіях.

Зокрема, людям віком понад 60 років можуть заборонити приймати дзвінки з-за кордону. Дітям, своєю чергою, планують обмежити можливість отримання SMS-кодів для входу в популярні онлайн-сервіси.

У Луганській обласній державній адміністрації наголошують, що контроль над населенням на тимчасово окупованих територіях посилюється щодня, охоплюючи дедалі більше сфер життя.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.