В Луганской области "Шквал" разбил технику, позиции и фортификации россиян

фото: ГПСУ

В Луганской области воины пограничной комендатуры "Шквал" уничтожили важные военные цели противника. Оккупанты понесли потери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что захватчики прячутся в окопах, за броней и бетонными стенами, но украинские FPV-дроны находят их везде.

"На этот раз бойцы комендатуры "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда превратили в пепел технику, позиции, средства связи и фортификации оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили около 20 единиц вражеской техники в Луганской области.