05:05  05 марта
В Одесской области иностранец предлагал пограничнику 300 долларов за свободный въезд в Украину
02:00  05 марта
Напал на женщин в ТРЦ: мужчину, устроившего резню в Чернигове, поместили в СИЗО
07:10  05 марта
Из Украины пытались вывезти старинную итальянскую скрипку
UA | RU
UA | RU
05 марта 2025, 07:35

В Луганской области "Шквал" разбил технику, позиции и фортификации россиян

05 марта 2025, 07:35
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Луганской области воины пограничной комендатуры "Шквал" уничтожили важные военные цели противника. Оккупанты понесли потери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что захватчики прячутся в окопах, за броней и бетонными стенами, но украинские FPV-дроны находят их везде.

"На этот раз бойцы комендатуры "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда превратили в пепел технику, позиции, средства связи и фортификации оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили около 20 единиц вражеской техники в Луганской области.

РФ война пограничники Луганщина оккупанты Луганская область потери россиян
ВСУ поразили командный пункт российской дивизии в Донецкой области
04 марта 2025, 21:55
Мощные взрывы и пожары: Силы обороны атаковали стратегические заводы РФ
04 марта 2025, 19:00
"Веселые гонки" с FPV: украинские дронщики уничтожили российскую пехоту на Юге
04 марта 2025, 15:55
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Оккупанты сбросили на Запорожскую область более 10 авиабомб: есть разрушения
05 марта 2025, 08:30
РФ ударила ракетами по Павлограду: повреждены промышленные предприятия и дома
05 марта 2025, 08:15
Что будет после выступления Трампа в Конгрессе США
05 марта 2025, 08:00
Обстрелы Херсонщины: россияне убили гражданского, 6 человек ранены
05 марта 2025, 07:50
В Сумской области зенитчики сбили 8 российских ударных дронов
05 марта 2025, 07:45
Жертва, масштабные разрушения и пожары: спасатели показали последствия атаки на Одессу
05 марта 2025, 07:20
Из Украины пытались вывезти старинную итальянскую скрипку
05 марта 2025, 07:10
За попытку неуплаты более 45 млн грн налогов будут судить 5 чиновников Черновицкой таможни
05 марта 2025, 06:45
Силы обороны получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD"
05 марта 2025, 06:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »