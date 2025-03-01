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В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
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01 марта 2025, 08:24

В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки

01 марта 2025, 08:24
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фото: иллюстративное
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За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, армия РФ потеряла на войне против Украины 1050 военных, 61 артиллерийскую систему разных моделей и 15 боевых бронированных машин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Итак, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 875610 (+1050) человек ликвидировано
  • танков ‒ 10233 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15)
  • артиллерийских систем ‒ 23908 (+61)
  • РСЗО ‒ 1304 (+1)
  • средства ПВО – 1088 (+1)
  • самолетов ‒ 370 (0)
  • вертолетов ‒ 331 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27402 (+128)
  • крылатые ракеты ‒ 3085 (0)
  • корабли / катера ‒ 28 (0)
  • подлодки ‒ 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39101 (+107)
  • специальная техника ‒ 3763 (0)

Напомним, армия РФ снова обстреляла Херсон из артиллерии.

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