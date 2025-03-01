В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, армия РФ потеряла на войне против Украины 1050 военных, 61 артиллерийскую систему разных моделей и 15 боевых бронированных машин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Итак, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 875610 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 10233 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15)
- артиллерийских систем ‒ 23908 (+61)
- РСЗО ‒ 1304 (+1)
- средства ПВО – 1088 (+1)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27402 (+128)
- крылатые ракеты ‒ 3085 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подлодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39101 (+107)
- специальная техника ‒ 3763 (0)
Напомним, армия РФ снова обстреляла Херсон из артиллерии.
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