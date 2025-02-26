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26 февраля 2025, 21:32

Получал выплаты и бесплатное жилье: переселенец из Луганской области передавал россиянам данные об ВСУ

26 февраля 2025, 21:32
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Фото: прокуратура
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В Черкасской области разоблачили переселенца из Луганской области. Выяснилось, что его завербовали российские спецслужбы.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews \.

Правоохранители доказали, что житель Луганщины зимой 2024 за денежное вознаграждение передавал данные о расположении объектов ВСУ и других критических объектов Черкасской области россиянам.

Известно, что мужчина весной 2022 года из-за войны переехал из Луганской области в город Смела (Черкасская область). Он получал государственную помощь в качестве переселенца. В частности, получил бесплатное жилье.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следует напомнить, что в Киевской области разоблачили российского агента , который "сливал" данные об эксосужденных военных. Оказалось, что русские спецслужбы завербовали управляющего отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона.

Он передавал ФСБ данные о бывших заключенных, в настоящее время воюющих в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой. Россияне хотели использовать эту информацию для спроса на вербовку украинских военных.

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