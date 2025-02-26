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26 лютого 2025, 21:32

Отримував виплати та безкоштовне житло: переселенець з Луганщини передавав росіянам дані про ЗСУ

26 лютого 2025, 21:32
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Фото: прокуратура
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У Черкаській області викрили переселенця з Луганської області. З'ясувалося, що його завербували російські спецслужби

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці довели, що житель Луганщини взимку 2024 року за грошову винагороду передавав дані щодо розташування об'єктів ЗСУ та інших критичних об'єктів Черкаської області росіянам.

Відомо, що чоловік навесні 2022 року через війну переїхав з Луганської області до міста Сміла (Черкаська область). Він отримував державну допомогу як переселенець. Зокрема, отримав безкоштовне житло.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід нагадати, що на Київщині викрили російського агента, який "зливав" дані про ексзасуджених військових. Виявилося, що російські спецслужби завербували керівника відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Він передавав ФСБ дані про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій. Росіяни хотіли використати цю інформацію для спрос вербування українських військових.

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