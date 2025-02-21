На Луганщине бригада "Месть" сожгла танк и российские грузовики
Пограничники бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по военной технике россиян в Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В районе Кременной в Луганской области операторы ударных дронов РУБпАК "Феникс" пограничной бригады "Месть" уничтожили танк, 11 военных грузовиков и 3 автомобиля оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях артиллеристы бригады "Месть" снайперским выстрелом из гаубицы уничтожили российский танк вблизи Кременной.
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