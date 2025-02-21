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21 февраля 2025, 01:05

Во временно оккупированном Бердянске ликвидирован военный преступник - ГУР

21 февраля 2025, 01:05
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Фото: Оборонно-промышленный курьер
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20 февраля был ликвидирован россиянин, которого по указанию российских спецслужб назначили в оккупационную администрацию. Он неоднократно совершал военные преступления против Украины

Об этом сообщили в ГУР, передает RegioNews.

По информации разведки, 20 февраля у 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster.

Внутри машины находился Богданов Евгений Юрьевич. Он военный преступник. Формально занимал должность так называемого заместителя председателя оккупационной администрации Бердянска.

Понятно, что он отвечал за контроль над деньгами в оккупационной организации. Также он занимался организацией фортификационных построек во временно оккупированных районах Запорожской области.

Справка . Богданов Евгений родился в городе Пикалево (Ленинградская область РФ). В Бердянск он прибыл сразу после оккупации города русскими войсками. В оккупационную администрацию его назначили по указанию ФСБ.

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