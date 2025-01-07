В Украине будут заочно судить "депутатов ЛНР"

фото: 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях

В суд направили обвинительные материалы в отношении трех коллаборантов, поддерживающих агрессора в так называемом "парламенте ЛНР"

Об этом сообщает 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает RegioNews .

Как говорится в сообщении, все фигуранты с начала российского нашествия сотрудничают с врагом в структурах оккупационных властей. В частности, в оккупационном "парламенте ЛНР", созданном после так называемых "выборов", которые оккупанты устроили в Луганской области в сентябре 2023 года.

По информации СБУ, двое из них – Александр Ермоленко и Павел Пилавов – вошли в состав так называемого "народного совета ЛНР" в 2018 году от псевдообщественного образования "мир Луганщине". Сейчас первый представляет в "ЛНР" российских коммунистов, второй – партию "Единая Россия".

"Оба причастны к принятию в сентябре 2022 г. псевдозакона об оккупационном "референдуме" и других юридически ничтожных "нормативных актах" в интересах захватчиков", - отмечают в СБУ.

Третьим предателем является Геннадий Бунеев, ранее возглавлявший оккупационное "министерство здравоохранения ЛНР".

"Теперь он также является "депутатом-единороссом" и способствует усилению влияния путинской партии на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

Сейчас все они находятся в розыске.

"Злоумышленники будут отвечать перед законом по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения и конфискацию имущества", – добавили в СБУ.

Напомним, главарь оккупационной администрации РФ на временно захваченной Луганщине Леонид Пасечник заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.