В Киеве задержали сотрудников курьерской службы, которые сожгли два военных авто

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Служба безопасности Украины разоблачила двух молодых людей, которые по заданию российских спецслужб осуществляли поджоги военных автомобилей в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ и полицию Киева.

Задержанные 16 и 18 лет. По данным СБУ, они в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ. Эти автомобили проходили техобслуживание после выполнения боевых заданий в Донецкой области.

В украинской спецслужбе также отмечают, что ребята перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились.

"Однако далеко уйти им не удалось. Оба злоумышленника были задержаны почти сразу после поджога военного автотранспорта", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что парни попали в поле зрения россиян, когда искали скорые заработки на Телеграмм-каналах. Впрочем, как отмечают в СБУ, они вместо обещанного вознаграждения получили проблемы с законом.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители по "горячим следам" задержали двух агентов России, которые 24 декабря совершили заказной теракт в Бердичеве Житомирской области - было подорвано взрывное устройство возле ТЦК в Бердичеве.