В Луганской области Силы обороны разбомбили дронами позиции и технику россиян
В Луганской области пилоты ударных дронов пограничной бригады "Месть" безжалостно уничтожают российских захватчиков в районе Кременной и Серебрянского леса
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что высококлассные операторы дронов наносят четкие и разрушительные удары по личному составу, вражеским позициям, складам боеприпасов, технике и вооружению российских войск.
"РУБпАк "Феникс" на Луганщине лупит так, что Кременная трясется, а Серебрянский лес шепчет врагу: "Месть близко", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян.
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