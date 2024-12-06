скриншот с видео

В Луганской области пилоты ударных дронов пограничной бригады "Месть" безжалостно уничтожают российских захватчиков в районе Кременной и Серебрянского леса

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что высококлассные операторы дронов наносят четкие и разрушительные удары по личному составу, вражеским позициям, складам боеприпасов, технике и вооружению российских войск.

"РУБпАк "Феникс" на Луганщине лупит так, что Кременная трясется, а Серебрянский лес шепчет врагу: "Месть близко", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян.