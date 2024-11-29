На Луганщине пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян
На днях бойцы подразделения «Феникс» бригады «Месть» нанесли серьезные потери российским оккупантам в районе Кременной Луганской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В течение трех дней защитники уничтожили и повредили восемь единиц автотранспорта, бензовоз и лодку.
"3 оккупанта ликвидированы и еще 4 ранены, сожжены 2 полевых склада боекомплекта и 2 склада горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские артиллеристы точным ударом уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 203 мм 2С7 "Пион" в районе Лисичанска Луганской области.
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