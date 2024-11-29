фото: ГПСУ

На днях бойцы подразделения «Феникс» бригады «Месть» нанесли серьезные потери российским оккупантам в районе Кременной Луганской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В течение трех дней защитники уничтожили и повредили восемь единиц автотранспорта, бензовоз и лодку.

"3 оккупанта ликвидированы и еще 4 ранены, сожжены 2 полевых склада боекомплекта и 2 склада горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские артиллеристы точным ударом уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 203 мм 2С7 "Пион" в районе Лисичанска Луганской области.