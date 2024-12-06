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У Луганській області пілоти ударних дронів прикордонної бригади "Помста" безжально нищать російських загарбників у районі Кремінної та Серебрянського лісу

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що висококласні оператори дронів завдають точних і руйнівних ударів по особовому складу, ворожих позиціях, складах боєприпасів, техніці та озброєнню російських військ.

"РУБпАк "Фенікс" на Луганщині лупашить так, що аж Кремінна трясеться, а Серебрянський ліс шепоче ворогу: "Помста близько", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганщині прикордонники знищили автотранспорт, човен і бензовоз росіян.