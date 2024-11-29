На Луганщині прикордонники знищили автотранспорт, човен і бензовоз росіян
Днями бійці підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» завдали серйозних втрат російським окупантам у районі Кремінної Луганської області
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Протягом трьох днів захисники знищили та пошкодили вісім одиниць автотранспорту, бензовоз і човен.
"3 окупантів ліквідовано і ще 4 поранено, спалено 2 польових склади боєкомплекту та 2 склади пально-мастильних матеріалів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українські артилеристи влучним ударом знищили російську самохідну артилерійську установку 203 мм 2С7 "Піон" в районі Лисичанська Луганської області.
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