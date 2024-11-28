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28 ноября 2024, 07:40

На Сумщине FPV-дроны "Стальной Границы" уничтожили танк Т-80, МТ-ЛБ и внедорожник оккупантов

28 ноября 2024, 07:40
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фото: ГПСУ
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На Сумском направлении пилоты 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" сожгли российский танк Т-80, многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный (МТ-ЛБ) и внедорожник

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Для поражения пограничники применили дроны-камикадзе.

"Это успех всего одного расчета, который проделал эту ювелирную работу всего за один день. FPV-дроны позволяют точечно поражать врага, минимизируя риски для наших воинов, и еще раз доказывают свою эффективность в современной войне", — говорится в сообщении.

Напомним, на Севере Силы обороны нанесли сокрушительные удары по пехоте и опорникам россиян.

Также на Севере воины-аэроразведчики поразили российскую 152-мм орудие "МСТА-Б" , которым оккупанты терроризировали пограничники Украины.

Еще раньше на Северном направлении воины-пограничники обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Стрела-10".

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