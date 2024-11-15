Враг дрожит, когда "Баба Яга" летит: пограничники взорвали блиндажи россиян

фото: ГПСУ

На Харьковском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда удачно отработали по позициям российских оккупантов тяжелым ночным бомбером "Баба Яга"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Враг дрожит, когда "Баба Яга" летит. Все, что увидели днем, уничтожили ночью. Результат ночной работы – поражен склад боеприпасов и два укрытия противника", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Силы обороны показали, как ночной бомбер "Баба Яга" охотится за россиянами в Харьковской области.

Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится на оккупантов под Волчанском.