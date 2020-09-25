Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки

Украинские воины оружие в ответ не применяли

Украинские воины оружие в ответ не применяли

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, осуществив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе.

От начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Впрочем военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия врага.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.