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Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
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25 сентября 2020, 08:14 3

Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки

25 сентября 2020, 08:14 3
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Украинские воины оружие в ответ не применяли
Украинские воины оружие в ответ не применяли
Фото: из открытых источников
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За предыдущие сутки зафиксирован один случай нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, осуществив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе.

От начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Впрочем военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия врага.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

ОРДЛО Донбасс ООС военная техника боевики
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