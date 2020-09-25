Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
За предыдущие сутки зафиксирован один случай нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, осуществив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе.
От начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Впрочем военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия врага.
Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.